Son dakika haber! Şüphe üzerine durdurulan araçta 400 kilo canlı midye yakalandı
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Son dakika haber! Şüphe üzerine durdurulan araçta 400 kilo canlı midye yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Şüphe üzerine durdurulan araçta 400 kilo canlı midye yakalandı

Son dakika haberleri... İZMİR'in Çiğli ilçesinde, şüphe üzerine jandarma ekiplerince durdurulan hafif ticari araçta, kaçak toplandığı belirlenen 400 kilogram canlı midye ile yakalanan 1 kişiye 5 bin 455 lira para cezası kesildi.

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İZMİR'in Çiğli ilçesinde, şüphe üzerine jandarma ekiplerince durdurulan hafif ticari araçta, kaçak toplandığı belirlenen 400 kilogram canlı midye ile yakalanan 1 kişiye 5 bin 455 lira para cezası kesildi. Ele geçirilen midyeler ise yeniden denize bırakıldı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Sasalı Mahallesi'nde, D.C.'nin kullandığı hafif ticari aracı şüphe üzerine durdurdu. Araçta 400 kilogram canlı midye bulundu. Midyeler; İzmir İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Hayvan ve Doğa Koruma Timi ile Çiğli İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince yeniden denize bırakıldı. Kaçak yollardan denizden midye çıkardığı gerekçesiyle D.C'ye 5 bin 455 lira para cezası kesildi.


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI

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