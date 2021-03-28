Son dakika haber! Şüphe üzerine durdurulan araçta 400 kilo canlı midye yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... İZMİR'in Çiğli ilçesinde, şüphe üzerine jandarma ekiplerince durdurulan hafif ticari araçta, kaçak toplandığı belirlenen 400 kilogram canlı midye ile yakalanan 1 kişiye 5 bin 455 lira para cezası kesildi.
jandarma ekiplerince durdurulan hafif ticari araçta, kaçak toplandığı belirlenen 400 kilogram canlı midye ile yakalanan 1 kişiye 5 bin 455 lira para cezası kesildi. Ele geçirilen midyeler ise yeniden denize bırakıldı.
- İzmir
İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Sasalı Mahallesi'nde, D.C.'nin kullandığı hafif ticari aracı şüphe üzerine durdurdu. Araçta 400 kilogram canlı midye bulundu. Midyeler; İzmir İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Hayvan ve Doğa Koruma Timi ile Çiğli İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince yeniden denize bırakıldı. Kaçak yollardan denizden midye çıkardığı gerekçesiyle D.C'ye 5 bin 455 lira para cezası kesildi.
- İzmir
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI