Son dakika haber: Sivas'ta hırsızlık yapan 5 şüpheli, Malatya'da yol kontrolünde yakalandı
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Son dakika haber: Sivas'ta hırsızlık yapan 5 şüpheli, Malatya'da yol kontrolünde yakalandı

08.01.2021 18:32 | Son Güncelleme: 08.01.2021 18:37
Son dakika haber: Sivas'ta hırsızlık yapan 5 şüpheli, Malatya'da yol kontrolünde yakalandı

Son dakika haberleri: MALATYA'nın Darende ilçesinde, jandarma ekiplerince yol kontrol nokrasında durdurulan bir araçta yapılan aramada çalıntı olduğu belirlenen birçok eşya ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

MALATYA'nın Darende ilçesinde, jandarma ekiplerince yol kontrol nokrasında durdurulan bir araçta yapılan aramada çalıntı olduğu belirlenen birçok eşya ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Araçta bulunan 5 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin Sivas'ın Gürün ilçesinde 6 ayrı evden hırsızlık yaptıklarını itiraf ettikleri belirtildi.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Darende'nin Palanga Mahallesi'ndeki yol kontrol noktasında denetim yaptı. Denetimde durdurulan araçtakilerin üst aramasında bir miktar uyuşturucu, av tüfeği ve kurusıkı tabanca bulundu. Araçta yapılan aramada ise ev eşyası, hızar makinesi, kerpeten, çekiç, taşlama makinesi, matkap ve 200 metre elektrik kablosu ele geçirildi. Uyuşturucu, silah ve malzemelere el koyan ekipler, 5 kişiyi gözaltına aldı. Karakolda ifadeleri alınan şüphelilerin, malzemeleri Sivas'ın Gürün ilçesinde bulunan 6 farklı evden çaldıklarını itiraf ettiği belirtildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN

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