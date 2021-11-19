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Son dakika haber | Sivas Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Fikret Ünsal hayatını kaybetti

AA / Serhat Zafer - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Sivas Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Fikret Ünsal hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberi... Sivas Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Fikret Ünsal, yaşamını yitirdi.

SİVAS (AA) - Sivas Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Fikret Ünsal, yaşamını yitirdi.

Bir süredir kanser tedavisi gören Ünsal (64), durumunun ağırlaşması üzerine dün Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alındı.

Ünsal, müdahalelere rağmen bu sabah hayatını kaybetti.

Bir dönem Sivasspor Kulübü'nde de basın sözcülüğü yapan Ünsal için Şehit İsmail Güneş Basın Sitesi'ndeki Gazeteciler Cemiyeti önünde tören düzenlendi.

Törene Ünsal'ın ailesi, meslektaşları, İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken, Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal ve vatandaşlar katıldı.

Ünsal'ın cenazesi Kangal ilçesinde toprağa verilecek.

AA / Serhat Zafer - Son Dakika Haberleri

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