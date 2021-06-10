Şırnak'ta terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yaptı
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Şırnak'ta terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yaptı

Şırnak'ta terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Şırnak'ta terör mağduru aileler, HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yaptı.

Şırnak'ta terör mağduru aileler, HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yaptı.

PKK'lı teröristlerce çocukları dağa kaçırılan ve yakınlarını terör saldırılarında kaybeden Şırnaklı kadınlar, şehit ve gazi aileleri ile sivil toplum kuruluşlarının kadın üyeleri, Şehit Üsteğmen Mehmet Esin Caddesi'nde gerçekleştirdikleri yürüyüşün ardından HDP İl Başkanlığı binası önüne geldi. Ellerinde Türk bayrakları ve dağa kaçırılan çocuklarının fotoğrafları bulunan aileler, "Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", Kahrolsun PKK", "Kürt-Türk kardeştir, ayrım yapan kalleştir" sloganları attı.

Sloganlardan sonra konuşan anne Emine Üstek, oğlunun 6 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırıldığını belirtti. Üstek, "Oğlum'u HDP'den istiyorum. Bedenimde güç oldukça her hafta buraya gelmeye devam edeceğim. Metin'im neredeysen gel oğlum, gözlerim yollarda seni bekliyorum. Kahrımızdan öldük, yeter artık evine dön" dedi.

Baba Ömer Üstek de bölgedeki tüm çocukların HDP eliyle PKK'ya teslim edildiğini, huzurun devamı için artık kimsenin onlara inanmaması gerektiği belirtti. Eylemlerini sonuna kadar sürdüreceklerini bildiren Üstek, "Kim bu memleketi yıktı? PKK ve HDP yıktı. HDP ve PKK, Şırnak'ı Diyarbakır Sur'u, Cizre, Silopi ve İdil'i yıktılar. Kim bu çocukları ana ve babalarının bağrından koparıp aldı? HDP ve PKK yaptı. Biz çocuklarımızı onlardan istiyoruz. Biz ölene kadar bu eylemimizi sürdüreceğiz. Biz devletimizi seviyoruz, devletimize duacıyız. Allah Cumhurbaşkanımızın makamını ali eylesin onu dünya lideri yapsın. Zalimlere hainlere fırsat vermesin" diye konuştu.

Oğlu 6 yıl önce İdil'de kaçırılan anne Hamdiye Aslan da kendisinde güç bulana kadar eyleme katılmaya devam edeceğini söyledi. Aslan "Çocuklarımız HDP eliyle PKK'ya teslim edildi. Bu çocukların kaçırılması hangi kanuna sığar? En büyük haksızlık bu çocuklara ve ailelerine yapıldı. Çocuklarımızı bedenimizden kopararak ciğerimizi yaktılar. 6 yıldır oğluma hasret bekliyorum bir sesini duymaya hasretim, onu görmedim. Allah bizim hakkımızı onlara bırakmasın. Ne hakları vardı çocuklarımızı kaçırdılar kendileri sokaklarda hava atıyorlar hangi vicdana sığar. Biz çocuklarımızın haklarını savunmak için buraya geliyoruz" şeklinde konuştu.

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) İl Başkanı Hacı Şanlı ise "Bizim eylemlerimiz bu gözü yaşlı anaların babaların gözyaşları dinene kadar devam edecektir. Hakkari'de, Van'da, Diyarbakır'da, Şırnak'ta eylemleri sürdüreceğiz bu çocukları ailelerine teslim edene kadar desteğimizi onlara vereceğiz" dedi.

Aileler HDP il binası önünde bir süre eylem yaptıktan sonra ayrıldı.

(Melih Yiğit/İHA)

Şırnak'ta terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yaptı
Şırnak'ta terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yaptı
Şırnak'ta terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yaptı
Şırnak'ta terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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