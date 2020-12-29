Son dakika gündem: - Şırnak'ta çocukların kar keyfi
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Son dakika gündem: - Şırnak'ta çocukların kar keyfi

29.12.2020 10:12 | Son Güncelleme: 29.12.2020 10:50

Son dakika haberleri: Şırnak'ta çocukların kar keyfi Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar yağışı sonrası çocuklar karda kaymanın keyfini yaşadı.

Şırnak'ta çocukların kar keyfi

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar yağışı sonrası çocuklar karda kaymanın keyfini yaşadı. Kızak ve bidonlarla kayan çocuklar gün boyu eğlendi.

Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyündeki bir grup çocuk kızak ve bidonlarla karda kaymanın keyfini yaşadı. 200 metrelik bir parkur yapıp karda kayan çocuklar gün boyu eğlendi. Çocuklardan Büşra Gökçe, günlerdir kısıtlamalardan dolayı dışarı çıkamadıklarını söyledi. Gökçe, "Kısıtlamalar vardı çıkamıyorduk. Şimdi yasaklar kalktı, arkadaşlarımla buraya gelip kayıyoruz. Çok eğleniyoruz" dedi.

Kaan Engin de kızakla kaydığını ifade ederek "Kızakları dayım yaptı burada çok güzel bir kar yağdı. Kayıyoruz, çok eğleniyoruz" diye konuştu.

Son dakika gündem: - Şırnak'ta çocukların kar keyfi
Son dakika gündem: - Şırnak'ta çocukların kar keyfi
Son dakika gündem: - Şırnak'ta çocukların kar keyfi
Son dakika gündem: - Şırnak'ta çocukların kar keyfi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAZIM GÖKÇE

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