Son dakika haber: Şehit Ali Özdemir'in ismi çeşme ve meydanda yaşatılacak

Son dakika haberlerine göre Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde inşası devam eden meydan ve çeşmeye, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde geçen yıl çığ düşmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ali Özdemir'in adı verildi.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde inşası devam eden meydan ve çeşmeye, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde geçen yıl çığ düşmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ali Özdemir'in adı verildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ali Özdemir'in adının Göksun ilçesi Çağlayan Mahallesinde inşası devam eden yeni meydan ve çeşmede yaşatılacağı belirtildi.

Meydanın kısa sürede tamamlanması için çalışmaların hızla devam ettiği aktarılan açıklamada, "Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, anlamlı bir çalışmaya daha imza atıyor. Göksun ilçesine bağlı Çağlayan mahallesinde yeni bir meydan ve çeşme inşa ediliyor. Mahalle yolunda gerçekleştirilen sıcak asfalt çalışması sonrası inşası başlayan meydan, toplamda bin metrekare alan üzerinde yer alacak. Sosyal donatıların da yer alacağı meydan anısına ithaf edilecek. Şehidin baba ocağında yapılan çalışmanın kısa süre içinde tamamlanması hedefleniyor." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı