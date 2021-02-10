Son dakika haber | Sarıgöl'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 88 kişiye ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber | Sarıgöl'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 88 kişiye ceza

10.02.2021 18:13 | Son Güncelleme: 10.02.2021 18:16
Son dakika haber | Sarıgöl'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 88 kişiye ceza

Bir son dakika haberine göre Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 88 kişiye para cezası uygulandı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 88 kişiye para cezası uygulandı.

İlçede salgın tedbirlerini denetleyen jandarma ekipleri, muhtelif mahallelerde kısıtlama saatlerinde sokağa çıktığı tespit edilen 88 kişiye toplam 277 bin 200 lira ceza uyguladı.

Trafik kontrollerinde ise hem trafik hem de kısıtlama yönünden ihlallerde bulunduğu belirlenen 53 sürücüye 29 bin 675 lira para cezası verildi, 15 araç trafikten men edildi, 4 sürücünün de ehliyetine el kondu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Sarıhan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Bülent Turan Mustafa Şentop Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Özcan Deniz Hande Erçel Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Erol Bulut Ozan Tufan Ünal Karaman Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Türk Uzay Milli Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Sarıgöl'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 88 kişiye ceza - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.2.2021 18:16:35. #1.15#
title