Son dakika haber! Sancaktepe'de trafik kazası: 1 ölü
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Son dakika haber! Sancaktepe'de trafik kazası: 1 ölü

Gelen son dakika haberine göre Sancaktepe'de refüje çarparak devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.

Son dakika haber! Sancaktepe'de trafik kazası: 1 ölü
11.09.2020 07:35 | Son Güncelleme: 11.09.2020 07:38

Sancaktepe'de refüje çarparak devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Meclis Mahallesi Atatürk Caddesi'nde seyir halinde olan Erdoğan Çuhalı idaresindeki 34 GP 6091 plakalı hafif ticari araç, kavşak noktasındaki refüje çarptıktan sonra devrildi.

Aracın bir süre sürüklendikten sonra durduğu kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü Çuhalı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

İtfaiyenin çalışmasının ardından bulunduğu yerden çıkarılan Çuhalı'nın cenazesi, Sancaktepe Şehit Profesör İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

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Kaynak: AA

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