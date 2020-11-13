Son dakika haber! Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Gelen son dakika haberlerine göre Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan istihbari çalışma sonucu, Üçköprü Mahallesi'nde H.A'nın (44) kullandığı araç durduruldu.

Araçta yapılan aramada, 8,29 gram esrar bulundu. Olayla ilgili H.A. ile araçta bulunan K.E. (56) gözaltına alındı.

H.A'nın Çarşamba ve Ayvacık ilçelerindeki evlerinde yapılan aramada ise 97,78 gram esrar ele geçirildi.

K.E, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. H.A'nın işlemleri ise sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman