Son dakika haber! Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber! Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

13.11.2020 09:31 | Son Güncelleme: 13.11.2020 09:34
Son dakika haber! Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Gelen son dakika haberlerine göre Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan istihbari çalışma sonucu, Üçköprü Mahallesi'nde H.A'nın (44) kullandığı araç durduruldu.

Araçta yapılan aramada, 8,29 gram esrar bulundu. Olayla ilgili H.A. ile araçta bulunan K.E. (56) gözaltına alındı.

H.A'nın Çarşamba ve Ayvacık ilçelerindeki evlerinde yapılan aramada ise 97,78 gram esrar ele geçirildi.

K.E, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. H.A'nın işlemleri ise sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman

İlgili Haberler

Son dakika: Şırnak'ta uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı
Son dakika: Şırnak'ta uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı
Son dakika haber | Uyuşturucu operasyonunda kaçan şüpheli drone yardımıyla yakalandı
Son dakika haber | Uyuşturucu operasyonunda kaçan şüpheli drone yardımıyla yakalandı
Bolu'da 2 uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi adliyede
Bolu'da 2 uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi adliyede
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Kamala Harris Mustafa Varank Abdülhamit Gül Berat Albayrak
Magazin Şener Şen Cansu Dere Coşkun Göğen Caner Cindoruk
Spor Ozan Tufan Arda Turan Caner Erkin Domagoj Vida Emre Belözoğlu
Daha Fazla Türk Kaza Medya Diyarbakır
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.11.2020 09:34:34. #1.14#
title