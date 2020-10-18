Son dakika haber | Sağlık Bakanı Koca, Ersin Tatar'ı tebrik etti

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi olmayan sonuçlara göre KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ı tebrik etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi olmayan sonuçlara göre KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ı tebrik etti.

Bakan Koca, Twitter hesabından KKTC'deki cumhurbaşkanı seçimine ilişkin paylaşımda bulundu.

KKTC Başbakanı Tatar'ın resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı seçildiğini belirten Koca, "Kendisini şimdiden kutluyor ve başarılar diliyorum. Kıbrıs Türkleri ve hepimiz için hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş