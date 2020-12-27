Son dakika haber... Sağlık Bakanı Koca'dan Çin'den gelecek aşılara ilişkin açıklama Açıklaması
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Son dakika haber... Sağlık Bakanı Koca'dan Çin'den gelecek aşılara ilişkin açıklama Açıklaması

27.12.2020 21:03 | Son Güncelleme: 27.12.2020 21:06
Son dakika haber... Sağlık Bakanı Koca'dan Çin'den gelecek aşılara ilişkin açıklama Açıklaması

Son dakika habere göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pekin gümrüğünde görülen Kovid-19 vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verildiğini, bu nedenle aşıların gelişinin bir iki gün ertelendiğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pekin gümrüğünde görülen Kovid-19 vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verildiğini, bu nedenle aşıların gelişinin bir iki gün ertelendiğini bildirdi.

Bakan Koca, Twitter'dan Çin'den gelecek Kovid-19 aşılarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Pekin'deki Kovid-19 alarmı ve Pekin gümrüğünde görülen Kovid-19 vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verilmiştir. Bu nedenle gümrük işlemlerinden sonra yola çıkması beklenen aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Koca, paylaşımında paketlenmiş haldeki aşıların görüntülerine de yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ

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