Son dakika haber | Rize'de bir köy karantinaya alındı
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Son dakika haber | Rize'de bir köy karantinaya alındı

11.03.2021 15:03 | Son Güncelleme: 11.03.2021 15:10
Son dakika haber | Rize'de bir köy karantinaya alındı

Son dakika haberleri: Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Köprüköy'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Köprüköy'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun, yürütülen tüm çalışmalara rağmen Kovid-19 vakalarının artış göstermesi üzerine yeni kararlar aldığı belirtildi.

Bu kapsamda, Köprüköy'de bugünden itibaren karantina uygulanmasına karar verildiği kaydedildi.

Açıklamada, kararların toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla alındığı vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal

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