Son dakika haber: Regeneron hisseleri tedavi açıklamasıyla yüzde 5.0 yükseldi
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Son dakika haber: Regeneron hisseleri tedavi açıklamasıyla yüzde 5.0 yükseldi

05.10.2020 13:30 | Son Güncelleme: 05.10.2020 13:34
Son dakika haber: Regeneron hisseleri tedavi açıklamasıyla yüzde 5.0 yükseldi

Son dakika haberler: New York merkezli biyoteknoloji şirketi Regeneron Pharmaceuticals Inc. hisseleri, şirketin REGN-COV2 adlı koronavirüs antikor kokteylinin ABD Başkanı Donald Trump'ın tedavisinde kullanıldığına ilişkin açıklamasıyla, ABD borsalarındaki açılış öncesi işlemlerde yüzde 5.0'ten çok yükseldi.

New York merkezli biyoteknoloji şirketi Regeneron Pharmaceuticals Inc. hisseleri, şirketin REGN-COV2 adlı koronavirüs antikor kokteylinin ABD Başkanı Donald Trump'ın tedavisinde kullanıldığına ilişkin açıklamasıyla, ABD borsalarındaki açılış öncesi işlemlerde yüzde 5.0'ten çok yükseldi.

Şirket açıklamasında, Trump'a Cuma günü, "iki monoklonal antikordan oluşan bir kokteyl olan 8 gramlık tek bir REGN-COV2 dozu" verildiği belirtildi.

Trump'ın sağlık ekibinden Pazar günü yapılan açıklamada da, bu ve diğer tedavilerin ardından, Trump'ın sağlık durumunun iyi geliştiği ve bu nedenle Pazartesi günü taburcu edilebileceği belirtildi.Regeneron Pharmaceuticals Inc. hisseleri, haftanın ilk işlem günündeki açılış öncesi işlemlerde yüzde 5.13 artışla 593.80 dolara yükseldi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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