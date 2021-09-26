Son dakika haber! Pakistan'da yıldırım isabet eden 5 kişi öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Pakistan'da yıldırım isabet eden 5 kişi öldü

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Pakistan'da yıldırım isabet eden 5 kişi öldü

Son dakika gelişmesine göre Pakistan'ın Sindh eyaletinde yıldırım isabet eden 5 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Sindh eyaletinde yıldırım isabet eden 5 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basındaki haberler e göre, eyaletin 4 farklı bölgesinde gök gürültülü sağanakla düşen yıldırımlar nedeniyle biri çocuk 4'ü kadın 5 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Öte yandan son 12 saatte yıldırım isabet etmesi sonucu 100'ün üzerinde keçi ve deve telef oldu.

Güney Asya'da haziran-eylül döneminde etkili muson yağışları, her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.

Pakistan'da her yıl çok sayıda kişi yıldırım çarpmaları sonucu hayatını kaybediyor.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Şevval Şahin Gazeteler Amelia Hamlin
Spor Şenol Güneş Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Rüya Tabirleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Boris Johnson Münir Karaloğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber! Pakistan'da yıldırım isabet eden 5 kişi öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.09.2021 16:31:47. #1.12#