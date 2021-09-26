Son dakika haber! Pakistan'da yıldırım isabet eden 5 kişi öldü
AA / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel
Son dakika gelişmesine göre Pakistan'ın Sindh eyaletinde yıldırım isabet eden 5 kişi hayatını kaybetti.
Pakistan'ın Sindh eyaletinde yıldırım isabet eden 5 kişi hayatını kaybetti.
Yerel basındaki haberler e göre, eyaletin 4 farklı bölgesinde gök gürültülü sağanakla düşen yıldırımlar nedeniyle biri çocuk 4'ü kadın 5 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Öte yandan son 12 saatte yıldırım isabet etmesi sonucu 100'ün üzerinde keçi ve deve telef oldu.
Güney Asya'da haziran-eylül döneminde etkili muson yağışları, her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.
Pakistan'da her yıl çok sayıda kişi yıldırım çarpmaları sonucu hayatını kaybediyor.
AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri