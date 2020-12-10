Son dakika haber: Ölümüne yolculuk...Patenci gençten kamyon arkasında şehir turu
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Son dakika haber: Ölümüne yolculuk...Patenci gençten kamyon arkasında şehir turu

10.12.2020 09:26 | Son Güncelleme: 10.12.2020 09:30

Son dakika haberlerine göre Ölümüne yolculuk...Patenci gençten kamyon arkasında şehir turu Bursa'da patenci genç kamyonun arkasına tutunarak şehir turu yaptı.

Ölümüne yolculuk...Patenci gençten kamyon arkasında şehir turu

BURSA - Bursa'da patenci genç kamyonun arkasına tutunarak şehir turu yaptı. Gencin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Gökdere Kavşağı ile Merinos Kavşağı arasında yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, bir süre kendi kendine giden patenci kamyonu gördü. Kamyonun arkasına yaklaşan genç tek el ile tutunarak dakikalarca şehir turu attı. Ölümüne yolculuk yapan patenci genç daha sonra gözden kayboldu.

Yetkililer, hem sürücüleri hem de gençleri uyararak benzer hareketlerin kazaya davetiye çıkardığını ifade ettiler.

Son dakika haber: Ölümüne yolculuk...Patenci gençten kamyon arkasında şehir turu
Son dakika haber: Ölümüne yolculuk...Patenci gençten kamyon arkasında şehir turu
Son dakika haber: Ölümüne yolculuk...Patenci gençten kamyon arkasında şehir turu
Son dakika haber: Ölümüne yolculuk...Patenci gençten kamyon arkasında şehir turu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULLAH UĞUR

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 09:30:30. #1.15#
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