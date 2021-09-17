Son dakika haber: Muş'a şehit ateşi düştü

Basyan Meydantepe Bölgesi'nde teröristler tarafından düzenlenen el yapımı patlayıcı (EYP) saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ümit Solak'ın (27) acı haberi, memleketi Muş'taki baba ocağına ulaştı.

Kuzey Irak'ta Avaşin- Basyan Meydantepe Bölgesi'nde teröristlerin gerçekleştirdiği EYP'li saldırıda Piyade Uzman Çavuş Ümit Solak ağır yaralandı. Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Piyade Uzman Çavuş Ümit Solak, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Sedef- Bedri Solak çiftinin 5 çocuğundan 4'üncüsü olan şehit Ümit Solak'ın bir yıl önce nişanlandığı öğrenildi.