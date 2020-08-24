Son dakika haber! Milli parkta ağaçları kesip, kenevir yetiştirenlere komandolu operasyon Son dakika haberlerine göre BARTIN'da, Küre Dağları Milli Parkı'ndaki ormanlık alanda koruma altındaki şimşir ağaçlarını keserek, yaklaşık 3 bin 500 kök kenevir bitkisi eken 13 kişi gözaltına alındı.

BARTIN'da, Küre Dağları Milli Parkı'ndaki ormanlık alanda koruma altındaki şimşir ağaçlarını keserek, yaklaşık 3 bin 500 kök kenevir bitkisi eken 13 kişi gözaltına alındı.

Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Küre Dağları Milli Parkı'nın Kurucaşile ilçesi Başköy köyünün 1100 rakımlı tepelerine kenevir bitkisi ekildiği ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, milli parktaki alana baskın yaptı. Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Bolu'daki komando birliğinin de destek verdiği operasyonda narkotik köpeği de kullanıldı. Yapılan incelemede, 3 dönüm arazinin açılarak, 10 tarlanın oluşturulduğu ve çevresindeki koruma altındaki binlerce şimşir ağacının kesildiği belirlendi. Operasyonda yaklaşık 3 bin 500 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, evlerde yapılan aramalarda 1 kilo esrar, 5 ruhsatsız tabanca, 12 av tüfeği ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Bartın, İstanbul, Muğla ve Zonguldak'ta düzenlenen operasyonla O.Y., N.Y., M.Ö., A.Y., H.Ö, M.C, S.Ö., M.E., C.U., Ş.Z., C.K., E.B. ve A.C. 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti, Orman Kanunu ile Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu' kapsamında gözaltına alındı. Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerin ardından 13 kişi adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: DHA