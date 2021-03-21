Son dakika haber: Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı
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Son dakika haber: Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı

21.03.2021 11:51 | Son Güncelleme: 21.03.2021 11:55
Son dakika haber: Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Son dakika haber... Türkiye ile Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Ukrayna, Mali, Sierra Leone, Katar ve Irak arasında çeşitli alanlarda imzalanan 6 milletlerarası anlaşma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer aldı.

Türkiye ile Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Ukrayna, Mali, Sierra Leone, Katar ve Irak arasında çeşitli alanlarda imzalanan 6 milletlerarası anlaşma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer aldı.

Buna göre, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin kararıyla Avrupa'da Tarih Öğretimi Gözlemevi, Avrupa Konseyinin tüzüğündeki değerleri güçlendirmek ve desteklemek için tarih öğretim ve öğrenimini öne çıkartan uygulamaların hayata geçirilmesine yardımcı olacak.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mali Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Kararla, Türkiye, Mali'ye 2 ventilatör cihazı hibe edecek.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sierra Leone Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Kararla, Türkiye, Sierra Leone'ye 3 ventilatör cihazı desteği verecek.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Katar Devleti Hükümeti Arasında Su Yönetimi Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Kararla, taraflar, su yönetimi alanındaki teknolojik ve bilimsel yeteneklerini güçlendirecek, ortak çıkarlar ve bütünleyici etkinlik temelinde iki ülke arasında su yönetimi alanında iş birliğini teşvik edecek.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Kültür, Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı Arasında Kültürel İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Kararla, iki ülke arasında, sahne sanatları, sinema, çocuk kültürü, kültür merkezleri, kültürel miras, kütüphanecilik ve yayıncılığı da içeren alanlarda iş birliği yapılacak.

Türkiye-Ukrayna Hükümetlerarası Ticari ve Ekonomik İşbirliği Komisyonu 12. Dönem Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkındaki karar da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz

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