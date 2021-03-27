Mersin'in milletvekili sayısı 13'e yükseldi
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Mersin'in milletvekili sayısı 13'e yükseldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Mersin'in milletvekili sayısı 13'e yükseldi

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) aldığı kararla geçen yıla göre nüfusu artan Mersin'in milletvekili sayısı da yeniden yükseldi.

YSK, İstanbul dahil 4 ilin vekil sayısında değişikliğe gitti
YSK, İstanbul dahil 4 ilin vekil sayısında değişikliğe gitti

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) aldığı kararla geçen yıla göre nüfusu artan Mersin'in milletvekili sayısı da yeniden yükseldi. YSK'nın yaptığı değişiklikle Mersin'in milletvekili sayısı 12'den 13'e yükseldi.

YSK, Resmi Gazetede yayımlanan kararla bazı illerin milletvekili çıkarma sayılarında değişikliğe gitti. Türkiye İstatistik Kurumunun Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden alınan verilere dayanılarak alınan kararla geçen yıl nüfusu 28 bin 332 kişi artan Mersin'in milletvekili sayısı 12'den 13'e yükseldi.

Mersin'in 2019'da 1 milyon 840 bin 425 olan nüfusu, 2020'de 1 milyon 868 bin 757 kişiye yükselmişti.

(Kıymet Gökçe/İHA)

Mersin'in milletvekili sayısı 13'e yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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