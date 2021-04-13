Son dakika haber! Kuveyt'te "yolsuzluk" suçlamasıyla yargılanan eski Başbakan hakkında ihtiyatı tutukluluk kararı
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Son dakika haber! Kuveyt'te "yolsuzluk" suçlamasıyla yargılanan eski Başbakan hakkında ihtiyatı tutukluluk kararı

Anadolu Ajansı / Zeynep Tüfekçi Gülay - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Kuveyt'te 'yolsuzluk' suçlamasıyla yargılanan eski Başbakan hakkında ihtiyatı tutukluluk kararı

Bir son dakika haberine göre Kuveyt mahkemesi, "yolsuzluk" suçlamasıyla yargılanan eski Başbakan Cabir el-Mubarek el-Hamad es-Sabah hakkında ihtiyati tutukluluk kararı verdi.

Kuveyt mahkemesi, "yolsuzluk" suçlamasıyla yargılanan eski Başbakan Cabir el-Mubarek el-Hamad es-Sabah hakkında ihtiyati tutukluluk kararı verdi.

Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, ülkede bakanların duruşmalarının yapıldığı mahkemede, eski Başbakan Sabah ve dönemin İçişleri ve Savunma Bakanı Halid el-Cerrah'ın da arasında olduğu 9 kişinin "yolsuzluk" suçlamasıyla yargılandığı davasının duruşması görüldü.

Kamuoyunda "ordu fonu" olarak bilinen yolsuzluk davasında eski Başbakan Sabah hakkında ihtiyatı tutukluluk kararı veren mahkemenin, aynı davada tutuklu olan eski İçişleri ve Savunma Bakanı Cerrah ile ordudan iki yetkilinin, serbest bırakılmaları yönündeki taleplerini de reddettiği kaydedildi.

Mahkemenin ayrıca sanıkların, "duruşmaların gizli yürütülmesi" talebi üzerine davayla ilgili yayın yasağı getirdiği bilgisi verildi.

Yayın yasağının, tüm yazılı, görsel ve işitsel medyanın yanısıra internetteki sosyal paylaşım siteleri ve haber ağlarını da kapsadığı kaydedildi.

Kuveyt'teki yerel gazetelerden El-Kabs'da yer alan habere göre mahkeme, bir sonraki duruşmanın 27 Nisan'da görülmesine karar verdi.

Mahkemenin bu kararıyla ülkede ilk kez Başbakanlık görevinde bulunmuş bir isim hakkında ihtiyatı tutukluluk kararı verilmiş oldu.

"Ordu fonu" davası ilk olarak Kasım 2018 de dönemin Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nasır es-Sabah'ın, Başsavcılığa ordu fonunda 768 milyon doları aşan yolsuzluk şüphelerinin olduğu yönünde bir yazı göndermesiyle gündeme gelmişti.

Söz konusu yolsuzluk suçlamaları, 2011 ila 2019 tarihleri arasında Kuveyt Başbakanı olarak görev yapan Cabir es-Sabah'ın, savunma bakanlığı görevini yürüttüğü 2001 ila 2011 yıllarına kadar uzanıyor.

Ülkenin milli güvenliği ile ilgili meselelerde kullanılmak üzere Kuveyt ordusunun kurulduğu 1950'li yıllarda oluşturulan "ordu fonu", göreve gelen savunma bakanları tarafından denetleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Tüfekçi Gülay

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