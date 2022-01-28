Son dakika haber! Köyüne gidemeyen vatandaşa jandarmadan yardım eli

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Türkeli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, karla kaplı yollar nedeniyle mağdur olan vatandaşlara destek olmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Sinop'un Türkeli ilçesinde, yaşanan yoğun kar yağışı sonrası ekiplerin vatandaşlara yönelik çalışmaları sürüyor. Türkeli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, tedavi için gittiği İzmit ilinden Türkeli'ye dönen ve Çatakgüney köyündeki evine ulaşmak isteyen vatandaş için seferber oldu.

Ekipler, vatandaşı ilçe otogarından alarak, ilçeye bağlı Çatakgüney köyünde bulunan evine bir noktaya kadar jandarma aracı ile daha sonra da yaya olarak eşyaları ile birlikte evine ulaştırdı. Vatandaş, jandarma ekiplerine yardımları için teşekkür etti. - SİNOP