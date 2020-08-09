Son dakika haber: KONYA Düğün yapılan lüks otelin bahçesinde yangın
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Son dakika haber: KONYA Düğün yapılan lüks otelin bahçesinde yangın

Son dakika haberi: Düğün yapılan lüks otelin bahçesinde yangınKONYA'da bir otelin bahçesindeki düğünde atılan havai fişekler nedeniyle otelin bahçesindeki ağaçlık alanda yangın çıktı.

09.08.2020 23:27 | Son Güncelleme: 09.08.2020 23:32

Düğün yapılan lüks otelin bahçesinde yangın

KONYA'da bir otelin bahçesindeki düğünde atılan havai fişekler nedeniyle otelin bahçesindeki ağaçlık alanda yangın çıktı. Alev topuna dönen ağaçlar itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle düğünde bulunan davetliler kısa süreli panik yaşadı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Selçuklu İlçesi Esenler Mahallesi Yeni Sille Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir otelin bahçesinde yapılan düğünde atılan havai fişekler nedeniyle yangın çıktı. Bahçedeki ağaçlara isabet eden kıvılcımlar bir anda ağaçların alevler içinde kalmasına neden oldu. Ağaçlardan yükselen alevler çalışanlar tarafından kontrol altına alınamayınca, itfaiyeden yardım istendi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye yangını söndürdü. Yangında yaralanan olmazken, düğünde bulunan davetliler kısa süreli panik yaşadı.

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Son dakika haber: KONYA Düğün yapılan lüks otelin bahçesinde yangın

Kaynak: DHA

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