Son dakika haber... Kısıtlamada Kahramanmaraş-Bursa yolculuğu 12 bin 250 liraya patladı
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Son dakika haber... Kısıtlamada Kahramanmaraş-Bursa yolculuğu 12 bin 250 liraya patladı

03.12.2020 17:33 | Son Güncelleme: 03.12.2020 17:37
Son dakika haber... Kısıtlamada Kahramanmaraş-Bursa yolculuğu 12 bin 250 liraya patladı

Son dakika haberlerine göre Bursa'da sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle oluşturulan polis uygulamasına otomobilleri ile giren 3 gence, 'Sokağa Çıkma Kısıtlamasına Uymamak' ve 'Maske Takmamak' suçundan 12 bin 250 TL para cezası kesildi.

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle oluşturulan polis uygulamasına otomobilleri ile giren 3 gence, 'Sokağa Çıkma Kısıtlamasına Uymamak' ve 'Maske Takmamak' suçundan 12 bin 250 TL para cezası kesildi. Kahramanmaraş'tan yola çıktıkları belirten gençler, yolda otomobilleri arıza yaptığı için kısıtlama saatine yetişemediklerini belirtti.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle uygulama noktası oluşturan polis ekipleri, 46 LP 951 plakalı otomobili durdurdu. Otomobildeki Z.A., E.T., ve E.V, Bursa'da yaşayan akrabalarının hastalandığını bu sebeple Kahramanmaraş'tan yola çıktıklarını, ancak araçlarının Ankara'da arıza yaptığını bu nedenle kısıtlama saatine yetişemediklerini belirtti. Ancak polis ekipleri 3 gence 'Sokağa Çıkma Kısıtlamasına Uymamak' ve 'Maske Takmamak' suçundan toplamda 12 bin 250 TL para cezası uyguladı. Cezanın ardından kameralara konuşan gençler, "Kahramanmaraş'tan geldik, aracımız yolda arıza yaptığı için geciktik. İzin belgemiz yok, ceza alacağımızı bilmiyorduk. Arkadaşımızın annesi rahatsızlandığı için Bursa'ya geldik" dedi. - BURSA

Son dakika haber... Kısıtlamada Kahramanmaraş-Bursa yolculuğu 12 bin 250 liraya patladı
Son dakika haber... Kısıtlamada Kahramanmaraş-Bursa yolculuğu 12 bin 250 liraya patladı
Son dakika haber... Kısıtlamada Kahramanmaraş-Bursa yolculuğu 12 bin 250 liraya patladı
Son dakika haber... Kısıtlamada Kahramanmaraş-Bursa yolculuğu 12 bin 250 liraya patladı
Son dakika haber... Kısıtlamada Kahramanmaraş-Bursa yolculuğu 12 bin 250 liraya patladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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