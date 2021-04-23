Son dakika haber: Kendisini uyaran ev sahibini öldüren kiracı tutuklandı
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Son dakika haber: Kendisini uyaran ev sahibini öldüren kiracı tutuklandı

Son dakika haber: Kendisini uyaran ev sahibini öldüren kiracı tutuklandı
Demirören Haber Ajansı / Davut CAN - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre İZMİR'in Çiğli ilçesinde, üst katta oturan ev sahibi Deniz Kanat'ı (43) gürültü yapmaması için kendisini uyarınca çıkan tartışmada bıçaklayarak öldüren Oktay H. (24), tutuklandı.

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, üst katta oturan ev sahibi Deniz Kanat'ı (43) gürültü yapmaması için kendisini uyarınca çıkan tartışmada bıçaklayarak öldüren Oktay H. (24), tutuklandı.

Olay, çarşamba günü saat 23.00 sıralarında Ataşehir Mahallesi 8258 Sokak'taki 3 katlı apartmanda meydana geldi. Bir ay önce apartmanın 2'nci katına kiracı olarak taşınan Oktay H., eve girişte, iddiaya göre dairenin kapısını sert bir şekilde kapattı. Üst katta oturan ev sahibi Deniz Kanat, gürültüden rahatsız olup kiracısını uyarmak için aşağı indi. Kanat, Oktay H.'ye daha önce de bu konuda kendisini uyardığını, evinde 87 yaşında hasta olduğunu ve kapıyı sert kapaması sonucu onun korkarak heyecanlandığını söyledi. Oktay H. de, "Dairenin kirasını veriyorum, istediğimi yaparım" deyince taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Oktay H., Kanat'ı bıçakla yaraladı. Aldığı bıçak darbelerinin ardından sokağa çıkan Kanat, kanlar içinde yığıldı. Boğuşma sırasında kırılan cam parçaları nedeniyle yaralandığı belirtilen Oktay H. ise kaçtı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ambulansla Bakırçay Üniversitesi Çiğli Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Deniz Kanat, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Kanat'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Buradaki otopsi işlemlerinin ardından Deniz Kanat'ın cenazesi, yakınları tarafından dün teslim alınarak Sasalı Mezarlığı'nda toprağa verildi.'GÜRÜLTÜ YAPMIYORDUM'Olay sonrası bekçiler tarafından yakalanan Oktay H., Asayiş Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Oktay H., polise verdiği ilk ifadede, "Gürültü yaptığımı, kapıyı sert kapattığımı söyleyerek beni uyardı. Oysa ben gürültü yapmıyordum. Tartışma çıkınca sinirlerime hakim olamadım, pişmanım" dedi.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Oktay H. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Son dakika haber: Kendisini uyaran ev sahibini öldüren kiracı tutuklandı
Son dakika haber: Kendisini uyaran ev sahibini öldüren kiracı tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut CAN

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