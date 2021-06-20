SİVAS KENDİNİ ASTIĞI AĞACIN DALI KIRILDI, AMBULANS HELİKOPTERLE TAŞINDI

SİVAS'ın Zara ilçesinde kendini astığı söğüt ağacının dalının kırılmasıyla ölümden dönen M.Ö. (14) ambulans helikopterle getirildiği kent merkezindeki hastanede tedaviye alındı.

SİVAS'ın Zara ilçesinde kendini astığı söğüt ağacının dalının kırılmasıyla ölümden dönen M.Ö. (14) ambulans helikopterle getirildiği kent merkezindeki hastanede tedaviye alındı.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Iğdır köyünde meydana geldi. İddiaya göre Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden ailesiyle birlikte geldiği köyde çobanlık yapan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen M.Ö., hayvanları otlatmak için sabah evden ayrıldı. M.Ö. köyden uzaklaştıktan sonra arazideki bir söğüt ağacının dalına çamaşır ipi ile kendini astı. M.Ö., kendini astığı ağacın dalı kırılınca yere düştü. Çevredekilerin durumu fark etmesiyle sağlık ekiplerinden yardım istendi. Sivas'tan havalanan ambulans helikoper köye ulaşarak M.Ö.'yü alıp, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirdi. Hayati tehlikesi olmadığı öğrenilen M.Ö. burada tedavi altına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı