Son dakika haber... Kazakistan geçen yıl Özbekistan ve Kırgızistan'a 21,4 milyon dolarlık elektrik ihraç etti
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Son dakika haber... Kazakistan geçen yıl Özbekistan ve Kırgızistan'a 21,4 milyon dolarlık elektrik ihraç etti

09.02.2021 14:59 | Son Güncelleme: 09.02.2021 15:02
Son dakika haber... Kazakistan geçen yıl Özbekistan ve Kırgızistan'a 21,4 milyon dolarlık elektrik ihraç etti

Gelen son dakika haberlerine göre NUR Kazakistan, 2020'de Özbekistan ve Kırgızistan'a 859 milyon kilovatsaat elektrik ihracatı gerçekleştirdi.

NUR Kazakistan, 2020'de Özbekistan ve Kırgızistan'a 859 milyon kilovatsaat elektrik ihracatı gerçekleştirdi.

Devlet Enerji Şirketi Samruk-Energo Geliştirme ve Pazarlama Genel Müdürü Marat Uldanov, çevrimiçi düzenlenen basın toplantısında, son bir yılın elektrik ihracatına ilişkin verileri paylaştı.

Buna göre, Kazakistan geçen yıl Kırgızistan'a 52 milyon kilovatsaat ve Özbekistan'a 807 milyon kilovatsaat olmak üzere toplamda 859 milyon kilovatsaat elektrik ihracatı gerçekleştirdi. Söz konusu ihracatın değerinin 21,4 milyon dolar olduğu ifade edildi.

Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'a 2019'da 1 milyar kilovatsaat elektrik ihracatı gerçekleştirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova

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