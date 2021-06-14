Son dakika haber... Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 29 madde karara bağlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 29 madde karara bağlandı

Son dakika haber... Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 29 madde karara bağlandı
Anadolu Ajansı / Murat Asil - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Kayseri Büyükşehir Belediyesinin haziran ayı olağan meclis toplantısında 29 gündem maddesi karara bağladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin haziran ayı olağan meclis toplantısında 29 gündem maddesi karara bağladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kadir Has Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan toplantı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç başkanlığında gerçekleştirildi.

Büyükkılıç, meclisin açılışında yaptığı konuşmada Kovid-19 tedavisi devam eden Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı Kayseri Tıp Fakültesi'nin hayata geçtiğini belirten Büyükkılıç, bu yıl 62 öğrenci alınacağını meclis üyelerine duyurarak, hayırlı olmasını diledi.

Komisyon kararlarının meclis üyelerinin görüşlerine sunulduğu toplantıda, 29 madde müzakere edilip karara bağlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

Avrupa Birliği Afrin'deki hastane saldırısını kınadı
Avrupa Birliği Afrin'deki hastane saldırısını kınadı
Rusya'da aşı kampanyası kapsamında araba hediye edilecek
Rusya'da aşı kampanyası kapsamında araba hediye edilecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Bülent Turan Boris Johnson Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya Farah Zeynep Abdullah
Spor Fatih Terim Okay Yokuşlu Roland Garros Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber... Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 29 madde karara bağlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 17:01:54. #1.16#

title