Son dakika haber... Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 29 madde karara bağlandı

Son dakika gündem haberi: Kayseri Büyükşehir Belediyesinin haziran ayı olağan meclis toplantısında 29 gündem maddesi karara bağladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin haziran ayı olağan meclis toplantısında 29 gündem maddesi karara bağladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kadir Has Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan toplantı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç başkanlığında gerçekleştirildi.

Büyükkılıç, meclisin açılışında yaptığı konuşmada Kovid-19 tedavisi devam eden Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı Kayseri Tıp Fakültesi'nin hayata geçtiğini belirten Büyükkılıç, bu yıl 62 öğrenci alınacağını meclis üyelerine duyurarak, hayırlı olmasını diledi.

Komisyon kararlarının meclis üyelerinin görüşlerine sunulduğu toplantıda, 29 madde müzakere edilip karara bağlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil