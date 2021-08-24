Son dakika haber | Kastamonu'da tırın dorsesine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
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Son dakika haber | Kastamonu'da tırın dorsesine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

Son dakika haber | Kastamonu'da tırın dorsesine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
Anadolu Ajansı / Mehmet Ulusoylar - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Kastamonu'nun Tosya ilçesinde tırın dorsesine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde tırın dorsesine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Özgür Küp yönetimindeki 34 DIA 244 plakalı hafif ticari araç, Yazıçam mevkisinde aynı yönde ilerleyen Mustafa Sorgusormaz'ın kullandığı 50 AAE 696 plakalı tırın 33 CMK 54 plakalı dorsesine arkadan çarptı.

Kazada Küp, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza nedeniyle D-100 kara yolunda İstanbul-Samsun istikameti, bir süre trafiğe kapalı kaldı.

Karayolları, Tosya Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği, Tosya Jandarma Komutanlığı ve Tosya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmanın ardından yol, yeniden ulaşıma açıldı.

Tır sürücüsü Sorgusormaz, gazetecilere, seyir esnasında arkadan bir ses geldiği için durduğunu, inip baktığında tırın arkasına çarpan aracın sürücüsünün öldüğünü gördüğünü söyledi.

Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ulusoylar

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