Son dakika haber... Kastamonu'da motosiklet yayaya çarptı: 1 yaralı Son dakika haberleri... Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde motosikletin çarptığı yaya yaralandı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde motosikletin çarptığı yaya yaralandı.

Mesut Yılmaz idaresindeki 37 AAR 047 plakalı motosiklet Kuştepe mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Yaşar Kaya'ya çarptı.

Yaralanan Kaya 112 Acil Servis ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bu sırada olay yerinden geçen Kastamonu Valisi Avni Çakır ile Taşköprü Kaymakamı İbrahim Çenet ve Belediye Başkanı Abdullah Çatal da yaralıyla ilgilendi.

Kaynak: AA