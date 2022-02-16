Son dakika haber! Karabük'te trafik kazalarında 4 kişi yaralandı

KARABÜK (AA) - Karabük'te meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Beşbinevler Mahallesi 127. Sokak'ta seyreden H.H.C. idaresindeki 78 AAG 304 plakalı otomobil ile Bulak köyü istikametinden gelen M.D'nin kullandığı 78 AC 045 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobillerdeki sürücülerin yaralanmasının ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince özel bir hastaneye kaldırıldı.

Esentepe Mahallesi Taşkent Caddesi'nde E.Ç. yönetimindeki 78 DC 807 plakalı otomobille E.E'nin kullandığı 35 APV 300 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü E.E, 112 Acil Servis ekiplerince Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

100. Yıl Mahallesi 1065. Sokak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan 7 yaşındaki Ada Nazlı Kurt, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen motosikletin çarpması nedeniyle yaralandı. Çocuk, Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.