Son dakika haber... İsveç'te basın ve ifade özgürlüğü uzmanından, Trump'ın Twitter hesabının askıya alınmasına tepki

Son dakika haberleri: İsveç'te basın ve ifade özgürlüğü uzmanı Nils Funcke, ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter hesabının kalıcı olarak askıya alınması üzerine "Son derece talihsiz bir karar ve uzun vadede ifade özgürlüğüne tehdit oluşturuyor.

İsveç'te basın ve ifade özgürlüğü uzmanı Nils Funcke, ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter hesabının kalıcı olarak askıya alınması üzerine "Son derece talihsiz bir karar ve uzun vadede ifade özgürlüğüne tehdit oluşturuyor." şeklinde tepki gösterdi.

Funcke, ülkenin devlet televizyonu SVT'ye konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Twitter'ın Trump'ın hesabını kapatmasının yanlış olduğunu savunan Funcke, şunları kaydetti:

"Neyin yayınlanıp neyin yayınlanmayacağına karar vermek, vahşi batının kanunlarına benziyor. Trump'ın hesabının kapatılması son derece talihsiz bir karar ve uzun vadede ifade özgürlüğüne tehdit oluşturuyor.

Twitter ve Facebook, özel şirkettir ve tekel oluşturdukları için topluma karşı sorumlulukları var. Kimin ne paylaştığını yargılama işleminin sosyal medya devlerine değil, toplum ve mahkemelere ait olması gerekir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atila Altuntaş