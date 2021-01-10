Son dakika haber... İsveç'te basın ve ifade özgürlüğü uzmanından, Trump'ın Twitter hesabının askıya alınmasına tepki
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber... İsveç'te basın ve ifade özgürlüğü uzmanından, Trump'ın Twitter hesabının askıya alınmasına tepki

10.01.2021 23:23 | Son Güncelleme: 10.01.2021 23:26
Son dakika haber... İsveç'te basın ve ifade özgürlüğü uzmanından, Trump'ın Twitter hesabının askıya alınmasına tepki

Son dakika haberleri: İsveç'te basın ve ifade özgürlüğü uzmanı Nils Funcke, ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter hesabının kalıcı olarak askıya alınması üzerine "Son derece talihsiz bir karar ve uzun vadede ifade özgürlüğüne tehdit oluşturuyor.

İsveç'te basın ve ifade özgürlüğü uzmanı Nils Funcke, ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter hesabının kalıcı olarak askıya alınması üzerine "Son derece talihsiz bir karar ve uzun vadede ifade özgürlüğüne tehdit oluşturuyor." şeklinde tepki gösterdi.

Funcke, ülkenin devlet televizyonu SVT'ye konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Twitter'ın Trump'ın hesabını kapatmasının yanlış olduğunu savunan Funcke, şunları kaydetti:

"Neyin yayınlanıp neyin yayınlanmayacağına karar vermek, vahşi batının kanunlarına benziyor. Trump'ın hesabının kapatılması son derece talihsiz bir karar ve uzun vadede ifade özgürlüğüne tehdit oluşturuyor.

Twitter ve Facebook, özel şirkettir ve tekel oluşturdukları için topluma karşı sorumlulukları var. Kimin ne paylaştığını yargılama işleminin sosyal medya devlerine değil, toplum ve mahkemelere ait olması gerekir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atila Altuntaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Hulusi Akar Ziya Selçuk Fikri Sağlar Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin İrem Derici Acun Ilıcalı Serdar Ortaç İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Samet Aybaba Tolga Ciğerci Mustafa Yumlu Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Facebook Pakistan Endonezya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... İsveç'te basın ve ifade özgürlüğü uzmanından, Trump'ın Twitter hesabının askıya alınmasına tepki - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.1.2021 23:27:46. #1.15#
title