Son dakika haber! İsrail'e roket atılmasını kınayan Kolombiya, Filistinlilerin hayatını kaybettiği saldırılara sessiz kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! İsrail'e roket atılmasını kınayan Kolombiya, Filistinlilerin hayatını kaybettiği saldırılara sessiz kaldı

Son dakika haber! İsrail'e roket atılmasını kınayan Kolombiya, Filistinlilerin hayatını kaybettiği saldırılara sessiz kaldı
Anadolu Ajansı / Sinan Doğan - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Kolombiya hükümeti, İsrail'in Gazze'de aralarında çocukların da olduğu sivillerin hayatını kaybetmesine neden olan hava saldırılarına değinmeksizin, Gazze'den İsrail'e roket atılmasını kınadı.

Kolombiya hükümeti, İsrail'in Gazze'de aralarında çocukların da olduğu sivillerin hayatını kaybetmesine neden olan hava saldırılarına değinmeksizin, Gazze'den İsrail'e roket atılmasını kınadı.

Kolombiya Dışişleri Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'den İsrail'e atılan roketleri terör eylemleri şeklinde niteleyerek, "Kolombiya, İsrail'e yönelik saldırılar konusundaki derin endişesini ve bu eylemlerde hayatını kaybeden kurbanlar nedeniyle dayanışmasını ifade ediyor." açıklamasında bulundu.

Halkın güvenliğinin ve yaşamının garanti altına alınması için tansiyonun düşürülmesine vurgu yapan Bakanlık, şiddetin durdurulması çağrısında bulundu.

İsrail'in Gazze'ye hava saldırıları ve ölen Filistinli sivillere dair herhangi bir açıklamada bulunulmayan Kolombiya, İsrail'in bölgede güçlü diplomatik ve ekonomik ilişkilere sahip olduğu ülkeler arasında yer alıyor.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, 17'si çocuk, 7'si kadın 1'i yaşlı olmak üzere 69 Filistinli şehit oldu, 400'den fazla kişi yaralandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

İsrail, Gazze'de sivillerin ikamet ettiği dairelerin ve ticari ofislerin bulunduğu 14 katlı binayı vurdu
İsrail, Gazze'de sivillerin ikamet ettiği dairelerin ve ticari ofislerin bulunduğu 14 katlı binayı vurdu
Gazze'den atılan roketler nedeniyle bir İsrailli hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı
Gazze'den atılan roketler nedeniyle bir İsrailli hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Kenan Doğulu Acun Ilıcalı Jennifer Lopez İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Serdar Aziz Yılmaz Vural Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber! İsrail'e roket atılmasını kınayan Kolombiya, Filistinlilerin hayatını kaybettiği saldırılara sessiz kaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.5.2021 05:59:12. #1.16#

title