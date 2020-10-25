Son dakika haber... İsrail askerlerinin darp ettiği söylenen Filistinli genç hayatını kaybetti

Son dakika gelişmesine göre İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince darp edildiği belirtilen 18 yaşındaki Amir Sanuber yaşamını yitirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince darp edildiği belirtilen 18 yaşındaki Amir Sanuber yaşamını yitirdi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri, aracıyla seyahat eden Saneber'i Ramallah'a bağlı Tarmus Ayya beldesi yakınında yaşanan kovalamacanın ardından sert şekilde darp etti.

Nablus'a bağlı Yatta beldesi nüfusuna kayıtlı Sanuber, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Sanuber'in cenazesi bölgedeki bir hastaneye kaldırılırken, Filistinli sağlık kaynakları gencin vücudunda darp izlerinin bulunduğunu aktardı.

Öte yandan İsrail ordusundan AA muhabirine gönderilen yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Sanuber'i darp ettiği yönündeki haberler reddedildi.

Açıklamada, İsrail plakalı bir araca taş atıldığı raporunun ardından askerlerin Tarmus Ayya beldesine intikal ettiği belirtildi.

Askerlerin bölgeye gelmesinin ardından iki şüphelinin yaya olarak kaçmaya çalıştığı, bunlardan birinin bilincini kaybederek yere düştüğü ve başını çarptığı ifade edildi.

Bölgedeki İsrail ordusuna bağlı sağlık ekiplerince yaralı Filistinliye tıbbi müdahalede bulunulduğu ancak gencin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci