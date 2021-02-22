Son dakika haber | Irak Dışişleri Bakanı, Riyad'da Suudi Arabistanlı mevkidaşıyla "ekonomi ve bölgesel meseleleri" görüştü
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Son dakika haber | Irak Dışişleri Bakanı, Riyad'da Suudi Arabistanlı mevkidaşıyla "ekonomi ve bölgesel meseleleri" görüştü

22.02.2021 21:27 | Son Güncelleme: 22.02.2021 21:30
Son dakika haber | Irak Dışişleri Bakanı, Riyad'da Suudi Arabistanlı mevkidaşıyla

Gelen son dakika haberlerine göre Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan, iki ülke arasındaki ticaretin güçlendirilmesi ve bölgesel meseleleri değerlendirdi.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan, iki ülke arasındaki ticaretin güçlendirilmesi ve bölgesel meseleleri değerlendirdi.

Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, iki ülkenin dışişleri bakanları Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.

Görüşmede, bölgesel meseleler ile ticaret ve yatırımların geliştirilmesi konuları ele alındı.

Hüseyin'in öncesinde Irak İçişleri Bakanı Osman el-Ganimi de beraberindeki bir güvenlik heyetiyle Suudi Arabistan'a gitmişti.

Irak ile Suudi Arabistan arasındaki diplomatik ilişkiler, Körfez Savaşı'yla başlayan 25 yıllık kesintinin ardından 2015'te yeniden kurulmuştu.

Irak, Mayıs 2019'da iki ülke hükümetleri arasında Yatırımı Teşvik Etme ve Koruma Yasasını onaylamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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