Son dakika haber: İneğin başına gelen talihsiz kaza herkesi şaşırttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: İneğin başına gelen talihsiz kaza herkesi şaşırttı

Son dakika haber: İneğin başına gelen talihsiz kaza herkesi şaşırttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre AYDIN (İHA) – Aydın'ın Karpuzlu ilçesine bağlı kırsal Gölcük Mahallesi'nde bir ineğin başına gelen talihsiz kaza görenleri şaşkına çevirdi.

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Karpuzlu ilçesine bağlı kırsal Gölcük Mahallesi'nde bir ineğin başına gelen talihsiz kaza görenleri şaşkına çevirdi. Nasıl olduğu anlaşılamayan ilginç kazada telefon teline dolanan inek mahsur kaldığı yerden köylüler tarafından kurtarıldı.

İlginç olay Gölcük Mahallesi'nde İzzet Dönmez'in kiraladığı bahçede yaşandı. Arazide bulunan ineklerden birinin ayağına yerdeki telefon teli dolandı. Arazideki ineklerden birinin mahsur kaldığını gören çevredeki vatandaşlar ineği uzun uğraşlar sonucu kurtardı. Özellikle yazın sıcaklarda sarkan tellerin ve direklerin bakım yapılmasını isteyen Gölcük Muhtarı Kemal Uslu, hatların ve tellerin zaman zaman kontrol edilmesini istedi. - AYDIN

Son dakika haber: İneğin başına gelen talihsiz kaza herkesi şaşırttı
Son dakika haber: İneğin başına gelen talihsiz kaza herkesi şaşırttı
Son dakika haber: İneğin başına gelen talihsiz kaza herkesi şaşırttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Orman Mühendisi Oğuz Avşar Aydın'ın acı haberi baba evine ulaştı! Feryatları yürekleri dağladı
Orman Mühendisi Oğuz Avşar Aydın'ın acı haberi baba evine ulaştı! Feryatları yürekleri dağladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mahmut Özer Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Edis Acun Ilıcalı Haluk Levent Armağan Çağlayan
Spor Mert Günok Caner Erkin Rıza Kayaalp Rıza Çalımbay Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber: İneğin başına gelen talihsiz kaza herkesi şaşırttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 11:20:44. #1.14#

title