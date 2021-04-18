2 katlı samanlık alev alev yandı
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2 katlı samanlık alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ - Haberler | 3. Sayfa

2 katlı samanlık alev alev yandı Düzce'de 2 katlı samanlıkta çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

2 katlı samanlık alev alev yandı

DÜZCE - Düzce'de 2 katlı samanlıkta çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Olay, Düzce'nin Beyciler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1671. sokak üzerinde Arif Polat'a ait evin bahçesinde bulunan samanlıkta elektrik kontağından yangın çıktı. Bir anda alevlerin sardığı samanlığı gören vatandaşlar durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne haber verdi. İhbarla kısa sürede olay yerine gelen ekipler, alevlerin sardığı samanlığa müdahale etmeye başladı. Bir yandan itfaiye ekipleri, bir yandan da vatandaşlar hortumlarla yangını söndürmeye çalışırken, samanlıkta ufak çaplı çökmeler meydana geldi. Kısa sürede yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri alevleri samanlığın hemen yanında bulunan traktöre sıçramadan söndürdü. Alevlerin sardığı samanlıkta maddi hasar oluştu.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

2 katlı samanlık alev alev yandı
2 katlı samanlık alev alev yandı
2 katlı samanlık alev alev yandı
2 katlı samanlık alev alev yandı
2 katlı samanlık alev alev yandı
2 katlı samanlık alev alev yandı
2 katlı samanlık alev alev yandı
2 katlı samanlık alev alev yandı
2 katlı samanlık alev alev yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ

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