Son dakika haber | İçişleri Bakanı Soylu, Uludere'de hayata geçirilen projeleri sosyal medya hesabından paylaştı
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Son dakika haber | İçişleri Bakanı Soylu, Uludere'de hayata geçirilen projeleri sosyal medya hesabından paylaştı

Son dakika haber | İçişleri Bakanı Soylu, Uludere'de hayata geçirilen projeleri sosyal medya hesabından paylaştı
Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ın Uludere ilçesinde hayata geçirilen tarım ve hayvancılık projelerini Twitter hesabından paylaştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ın Uludere ilçesinde hayata geçirilen tarım ve hayvancılık projelerini Twitter hesabından paylaştı.

Bakan Soylu, "Uludere yeşeriyor. Vatandaşımızın yüzü gülüyor." değerlendirmesiyle yaptığı paylaşımda, Şırnak Uludere Hilal Beldesi'nde Şırnak Valiliğinin ve GAP İdaresi'nin desteği ve Uludere Kaymakamlığının projesiyle 2020'de kurulan 12 seranın yeşermeye başladığını bildirdi.

"Gezen Tavukçuluk Projesi"nin hayata geçirildiğini kaydeden Soylu, proje kapsamında 70 aileye 2 milyon lira hibe ile 6 bin tavuk verildiğini, tesis sayesinde bir zamanlar teröristlerin gezdiği Şenoba Hanke Dağı'nın artık huzurla anıldığını kaydetti.

İçişleri Bakanı Soylu, Uludere'de "İstiridye Mantarı Yetiştirme Projesi"yle oluşturulan iki mantarhanede, 6 ton doğal gübreyle ilk etapta 2,5 ton mantar yetiştirildiğini, "Kınalı Eller Çilek Projesi" kapsamında 20 kadın üreticiye birer dekar alanda toplam 20 dekar çilek bahçesinin kurulduğunu kaydetti.

Soylu, "Uludere Markalaşıyor Projesi" kapsamında tescillenen "Uluyörem" markasıyla kurulan tesiste, Uludereli kadınlar tarafından üretilen erişte, mantı, yufka, salça ve reçellerin satışa sunulduğunu aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ

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