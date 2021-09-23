Son dakika haber | Hollanda'da geçici hükümetin Başbakanı Rutte'yi tehdit eden kişiye hapis cezası - Haberler
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Son dakika haber | Hollanda'da geçici hükümetin Başbakanı Rutte'yi tehdit eden kişiye hapis cezası

AA / Abdullah Aşıran - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Hollanda'da geçici hükümetin Başbakanı Rutte'yi tehdit eden kişiye hapis cezası

Son dakika gündem haberi: Hollanda'da mahkeme, geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte'yi ölümle tehdit eden kişiye 1 yıl hapis cezası verdi.

Hollanda'da mahkeme, geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte'yi ölümle tehdit eden kişiye 1 yıl hapis cezası verdi.

Hollanda basınında çıkan haberler e göre, mahkeme, 39 yaşındaki kişiyi, Başbakan Rutte'ye elektronik postayla ölüm tehdidinde bulunmaktan ve bir polis karakolu önünde ağır havai fişek kullanmaktan yarısı şartlı olmak üzere 1 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Haber de söz konusu kişinin, Nisan 2021'de, Rutte'yi roketatarla hedef alacağına dair İçişleri Bakanlığı'na elektronik posta ile tehdit mesajı gönderdiği ifade edildi.

Kişinin ayrıca aynı dönemde elektronik posta üzerinden Adalet ve Güvenlik Bakanlığı yetkililerine küfrederek onları kafasından vurmakla tehdit ettiği kaydedildi.

AA / Abdullah Aşıran - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haber | Hollanda'da geçici hükümetin Başbakanı Rutte'yi tehdit eden kişiye hapis cezası - Haberler
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