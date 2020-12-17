Son dakika haberleri: Güngören'de kuaförde tıraş olan kişilere silahlı saldırı kamerada
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Son dakika haberleri: Güngören'de kuaförde tıraş olan kişilere silahlı saldırı kamerada

17.12.2020 11:33 | Son Güncelleme: 17.12.2020 11:51
Son dakika haberleri: Güngören'de kuaförde tıraş olan kişilere silahlı saldırı kamerada

Son dakika haber... GÜNGÖREN'de yaya olarak gelen 2 kişi, kuaförde tıraş olan Ali M.'ye silahlı saldırıda bulunarak yaraladı.

GÜNGÖREN'de yaya olarak gelen 2 kişi, kuaförde tıraş olan Ali M.'ye silahlı saldırıda bulunarak yaraladı. Saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Maraşal Çakmak Mahallesi Bağcılar Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, yaya olarak gelen 2 kişi, husumetli oldukları Ali M. tıraş olduğu sırada kuaför dükkanını kurşun yağmuruna tuttu. Camdan içeri giren kurşunlar Ali M.'nin ayağına isabet etti. Saldırganlar geldikleri gibi yaya olarak kaçtı. Yaralanan Ali M., vatandaşların yardımıyla araçla hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

"SİLAH SIKIP KOŞA KOŞA UZAKLAŞTILAR"

Cadde üzerinde bulunan bir görgü tanığı, "Adam tıraş oluyordu, 2 kişi geldi. Silah sıkıp koşa koşa uzaklaştılar. Adam yaralandı, can havliyle araçla hastaneye kaldırıldı. Gelen kişiler yaya olarak gelip kaçtılar" dedi. 

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan saldırı güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde berbere saldırı anında içeride büyük panik yaşandığı görülüyor. Çocuğunla tıraş sırası bekleyen bir baba da korku dolu anlar yaşıyor. Saldırganlar daha sona hızla uzaklaşıyor.


Son dakika haberleri: Güngören'de kuaförde tıraş olan kişilere silahlı saldırı kamerada
Son dakika haberleri: Güngören'de kuaförde tıraş olan kişilere silahlı saldırı kamerada
Son dakika haberleri: Güngören'de kuaförde tıraş olan kişilere silahlı saldırı kamerada
Son dakika haberleri: Güngören'de kuaförde tıraş olan kişilere silahlı saldırı kamerada
Son dakika haberleri: Güngören'de kuaförde tıraş olan kişilere silahlı saldırı kamerada
Son dakika haberleri: Güngören'de kuaförde tıraş olan kişilere silahlı saldırı kamerada
Son dakika haberleri: Güngören'de kuaförde tıraş olan kişilere silahlı saldırı kamerada
Son dakika haberleri: Güngören'de kuaförde tıraş olan kişilere silahlı saldırı kamerada
Son dakika haberleri: Güngören'de kuaförde tıraş olan kişilere silahlı saldırı kamerada
Son dakika haberleri: Güngören'de kuaförde tıraş olan kişilere silahlı saldırı kamerada
Son dakika haberleri: Güngören'de kuaförde tıraş olan kişilere silahlı saldırı kamerada
Son dakika haberleri: Güngören'de kuaförde tıraş olan kişilere silahlı saldırı kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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