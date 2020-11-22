Son dakika haberi: GAZİANTEP - Park nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
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Son dakika haberi: GAZİANTEP - Park nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

22.11.2020 19:41 | Son Güncelleme: 22.11.2020 20:07

Son dakika haber... Gaziantep'te komşular arasında araç parkı nedeniyle çıkan silahlı kavgada, 2 kişi yaralandı.

Gaziantep'te komşular arasında araç parkı nedeniyle çıkan silahlı kavgada, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Şehitkamil ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'nde iki komşu arasında otomobilin sokağa park edilmesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu tabancayla yaralanan Süleyman D. ile Hüseyin D, 112 Acil Servis ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, sokakta güvenlik önlemi aldı. Şüpheli Mehmet K, gözaltına alındı.

Son dakika haberi: GAZİANTEP - Park nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Son dakika haberi: GAZİANTEP - Park nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Son dakika haberi: GAZİANTEP - Park nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Son dakika haberi: GAZİANTEP - Park nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

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