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Son dakika haber: GAZİANTEP - Bakan Soylu: "Küresel sistem iflas etmiştir"

AA, Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
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Son dakika gündem haberi... AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun salona gelişi İçişleri Bakanı Soylu'nun konuşması GAZİANTEP - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep'te AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaretinde konuştu.

GAZİANTEP (AA) - Ak Parti Gaziantep İl Başkanlığı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun salona gelişi

İçişleri Bakanı Soylu'nun konuşması GAZİANTEP - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep'te AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaretinde konuştu.

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Son dakika haber: GAZİANTEP - Bakan Soylu: Küresel sistem iflas etmiştir

Son dakika haber: GAZİANTEP - Bakan Soylu: Küresel sistem iflas etmiştir

Son dakika haber: GAZİANTEP - Bakan Soylu: Küresel sistem iflas etmiştir

AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel

Süleyman Soylu, Gaziantep, AK Parti, Güncel, Haberler

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