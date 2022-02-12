Son dakika haber: GAZİANTEP - Bakan Soylu: "Küresel sistem iflas etmiştir"
AA, Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
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Son dakika gündem haberi... AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun salona gelişi İçişleri Bakanı Soylu'nun konuşması GAZİANTEP - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep'te AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaretinde konuştu.
GAZİANTEP (AA) - Ak Parti Gaziantep İl Başkanlığı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun salona gelişi
İçişleri Bakanı Soylu'nun konuşması GAZİANTEP - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep'te AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaretinde konuştu.
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