Son dakika haber | GAZETECİ DENİZ YÜCEL'E 2 YIL 9 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber | GAZETECİ DENİZ YÜCEL'E 2 YIL 9 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Bir son dakika haberine göre Alman 'Die Welt' gazetesinin Türkiye temsilcisi Deniz Yücel'e, yargılandığı davada 'PKKKCK terör örgütü propagandası yapmak suçundan 2 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

16.07.2020 15:33 | Son Güncelleme: 16.07.2020 15:44

Alman 'Die Welt' gazetesinin Türkiye temsilcisi Deniz Yücel'e, yargılandığı davada 'PKKKCK terör örgütü propagandası yapmak suçundan 2 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Yücel, iki ayrı suçtan da beraat etti.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya tutuksuz sanık Deniz Yücel katılmazken, sanık avukatı Veysel Ok katıldı. Avukat Veysel Ok, müvekkilinin beraat etmesini talep etti.

CEZADA ARTIRIM UYGULANDI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın üzerine atılı 'PKKKCK silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan, suçun işleniş biçimi, fiilin özellikleri, yapılan paylaşımların içeriğini dikkate alarak Deniz Yücel'in önce 1 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Heyet, sanığın suçu basın yoluyla işlediği ve değişik zamanlarda aynı suçu işlediği gerekçesiyle cezada artırım uygulayarak 2 yıl 9 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

2 SUÇTAN BERAAT ETTİ

Heyet, sanık Deniz Yücel'in üzerine atılı 'FETÖPDY silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak ve Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme suçlarından beraatine karar verdi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK

Ayrıca Mahkeme sanığın 'Türkiye Cumhuriyeti'ni alenen aşağılamak ve 'Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlarını oluşturduğuna kanaat getirerek, Deniz Yücel hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haber | GAZETECİ DENİZ YÜCEL'E 2 YIL 9 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hesap almayan iş yerini kurşunlayıp molotof atınca böyle vuruldu 3. Sayfa
Hesap almayan iş yerini kurşunlayıp molotof atınca böyle vuruldu
Eski kocasının yeni eşine saldırdı! Sokak ortasında saç saça baş başa kavga 3. Sayfa
Eski kocasının yeni eşine saldırdı! Sokak ortasında saç saça baş başa kavga
10-15 kağıt toplayıcısı, bıçak ve sopalarla tek kişiye saldırdı! O anlar anbean kamerada 3. Sayfa
10-15 kağıt toplayıcısı, bıçak ve sopalarla tek kişiye saldırdı! O anlar anbean kamerada
Van'da şehit olan 7 emniyet mensubundan Semih Güzelay, 2007 yılında tekvandoda Avrupa şampiyonu olmuş Spor
Van'da şehit olan 7 emniyet mensubundan Semih Güzelay, 2007 yılında tekvandoda Avrupa şampiyonu olmuş
21 yaşındaki genç kadın, köpek gibi davranarak ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor Dünya
21 yaşındaki genç kadın, köpek gibi davranarak ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor
Ozan Güven'den şiddet gördüğü söylenen Deniz Bulutsuz'un çıplak ayakla evden kaçtığı anlar kamerada Magazin
Ozan Güven'den şiddet gördüğü söylenen Deniz Bulutsuz'un çıplak ayakla evden kaçtığı anlar kamerada
Ata tecavüz ederken bir vatandaşın cep telefonuyla görüntülenen sapık serbest bırakıldı
Ata tecavüz ederken bir vatandaşın cep telefonuyla görüntülenen sapık serbest bırakıldı
Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı
Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı
Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı
Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı
Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim
Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim
Çete üyeleri, minibüse bindirdikleri kişiyi tekme tokat dövdükleri anları sosyal medyada paylaştı
Çete üyeleri, minibüse bindirdikleri kişiyi tekme tokat dövdükleri anları sosyal medyada paylaştı
10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler
10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler
Sosyal medyadaki kampanyaya 7.5 milyon kişi destek verdi, İran'da üç kişinin idamı durduruldu
Sosyal medyadaki kampanyaya 7.5 milyon kişi destek verdi, İran'da üç kişinin idamı durduruldu
Bir grup Ermeni, Azerbaycan'a destek çıkan Ukrayna'nın Erivan Büyükelçiliği'ni bastı
Bir grup Ermeni, Azerbaycan'a destek çıkan Ukrayna'nın Erivan Büyükelçiliği'ni bastı
Aykut Kocaman, Göztepe'nin başında Süper Lig'e geri dönüyor
Aykut Kocaman, Göztepe'nin başında Süper Lig'e geri dönüyor
Koronavirüsten daha ölümcül olan bubonik veba, Çin ve Moğolistan'dan sonra ABD'ye de sıçradı
Koronavirüsten daha ölümcül olan bubonik veba, Çin ve Moğolistan'dan sonra ABD'ye de sıçradı
ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın
ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın
Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı
Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı
Ankara Tenis Kulübü'nde 3 kişide korona çıktı! Aileler vakaların gizlendiği iddiasıyla isyan etti
Ankara Tenis Kulübü'nde 3 kişide korona çıktı! Aileler vakaların gizlendiği iddiasıyla isyan etti
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
Coşkun Sabah'ın, 'Okuluna para yetişmiyor' dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
Cansız bedeni 8 poşette bulunmuştu! Cinayetin ardından yasak aşk iddiası
Cansız bedeni 8 poşette bulunmuştu! Cinayetin ardından yasak aşk iddiası
Galatasaray ile takım kaptanı Selçuk İnan'ın yolları ayrılıyor
Galatasaray ile takım kaptanı Selçuk İnan'ın yolları ayrılıyor
Almanya'da 9 yaşındaki kız çocuğuna Türkçe konuştuğu için ceza verildi
Almanya'da 9 yaşındaki kız çocuğuna Türkçe konuştuğu için ceza verildi
Kafasına bıçak saplanmış yaralının gösterdiği sakin tavırlar görenleri şaşırttı
Kafasına bıçak saplanmış yaralının gösterdiği sakin tavırlar görenleri şaşırttı
82 yaşındaki adama şiddet uygulayan oğlu ve gelini tutuklandı
82 yaşındaki adama şiddet uygulayan oğlu ve gelini tutuklandı
Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'la ilgili karar 2 hafta sonra verilecek
Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'la ilgili karar 2 hafta sonra verilecek
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
Karadeniz'e açılmak isteyen teröristleri gafil avlayan komutan o anları anlattı: Şemsiye açtıklarını görünce ateş emrini verdim
Karadeniz'e açılmak isteyen teröristleri gafil avlayan komutan o anları anlattı: Şemsiye açtıklarını görünce ateş emrini verdim
Kameralardan köşe bucak kaçan Cedi Osman ile Ebru Şahin bu kez el ele poz verdi
Kameralardan köşe bucak kaçan Cedi Osman ile Ebru Şahin bu kez el ele poz verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Baş Murat Kurum Fatih Sultan Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Tosun Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Fatih Terim Ünal Karaman Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Daha Fazla Kız Şehit Darbe Ayasofya
Şu an buradasınız: Son dakika haber | GAZETECİ DENİZ YÜCEL'E 2 YIL 9 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.7.2020 16:22:09. #1.15#
title