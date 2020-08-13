Son dakika haber | Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 388'e yükseldi
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Son dakika haber | Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 388'e yükseldi

Bir son dakika haberine göre Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 388'e çıktı.

Son dakika haber | Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 388'e yükseldi
13.08.2020 22:15 | Son Güncelleme: 13.08.2020 23:10

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 388'e çıktı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 2 bin 669 artışla 232 bin 13'e yükseldi.

Son 24 saatte hastanelerde 17 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 30 bin 388'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 374'ü yoğun bakımda olmak üzere 4 bin 864 kişinin hastanede tedavi gördüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı 191 artarak 83 bin 663'e yükseldi.

Ülkede salgının gidişatı kötüleşmeye devam ederken, günlük vaka sayısında artış sürüyor.

Ayrıca 4-10 Ağustos'ta 608 bin 641 Kovid-19 testi yapıldı.

Bilim Kurulu, ülkede sonbahar ya da kış aylarında ikinci dalganın yaşanmasından endişe edildiğini açıklamıştı.

Angers'de maske zorunluluğu

Fransa'nın Angers kentinin merkezinde, valiliğin kararıyla açık alanlarda maske kullanımı zorunlu hale geldi.

Ülkede günlük vaka sayılarının artması nedeniyle çok sayıda şehirde maske kullanımı zorunluluğu getirilmişti.

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Kaynak: AA

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