Son dakika haber: Eyüpsultan'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haber: Eyüpsultan'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haber: Eyüpsultan'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Eyüpsultan'da ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekiplerince söndürüldü.

Eyüpsultan'da ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Göktürk'te ormanlık alanda dumanların çıktığını gören çevre sakinleri, durumu itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk

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