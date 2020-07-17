Son dakika haber! Ermenistan'dan Azerbaycan'a diyalog çağrısı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber! Ermenistan'dan Azerbaycan'a diyalog çağrısı

Son dakika politika haberine göre Ermenistan Başbakanı Nikol Pashinyan, Azerbaycan ile yaşanan sınır çatışmalarını sona erdirmek için barışçıl müzakerelerin tek alternatif olduğunu dile getirdi.

Son dakika haber! Ermenistan'dan Azerbaycan'a diyalog çağrısı
17.07.2020 18:31 | Son Güncelleme: 17.07.2020 18:35

Ermenistan Başbakanı Nikol Pashinyan, Azerbaycan ile yaşanan sınır çatışmalarını sona erdirmek için barışçıl müzakerelerin tek alternatif olduğunu dile getirdi.

Ermenistan ile Azerbaycan sınırında 12 Temmuz tarihinden bu yana süren çatışmalarda tansiyonun giderek yükselmesinin ardından Ermenistan geri adım attı. Ermenistan Başbakanı Nikol Pashinyan, yaptığı açıklamada Azerbaycan ile yaşanan sınır çatışmaları sona erdirmek için barışçıl müzakerelerin tek alternatif olduğunu ifade etti. Belarus'un başkenti Minsk'te yapılan Avrasya Ekonomi Birliği Konseyi (EAEU) oturumunda konuşan Ermeni Başbakan, "Çatışmaya askeri bir çözüm yok, barışçıl müzakerelere alternatif yok. Bu bölgemizde yer alan tüm halkların çıkarlarına cevap veren bir gerçek" dedi.

Putin arabuluculuk teklif etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri gerçekleştirdikleri toplantıda Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki sınır çatışmalarını ele aldı. Toplantının ardından video konferans yolu ile açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, "Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki durum hakkında ayrıntılı bir görüş alışverişi gerçekleşti. Sürekli yükselen tansiyon ile ilgili endişeler dile getirildi" ifadelerini kullandı. Tarafların ateşkesinin zorunlu ihtiyaç olduğuna vurgu yapan Peskov, "Arabuluculuk faaliyetleri için her türlü desteğin verilmesi kararı alındı" dedi.

Azerbaycan'da 7 bin kişi cepheye gitmeye hazır

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapışan açıklamada Ermenistan sınırındaki çatışmalarda yer almak isteyen 7 bin gençten cepheye gitmek için başvuru aldıklarını duyurdu. Albay Vagif Dargahli, yaptığı açıklamada "Azerbaycan'ın binlerce oğlu ve kızı safları sıklaştırmak, ordumuzu desteklemek ve muharebelere katılmak için Savunma Bakanlığına başvurdu. 13-17 Temmuz tarihleri arasında Savunma Bakanlığı bu konuda 7 bin talep aldı" dedi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, ayrıca Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 16 Temmuz'daki Bakanlar Kurulu toplantısının ardından "Askerlik yapmak isteyen vatandaşların özgeçmişlerini Devlet Seferberlik Hizmetlerine sunabilecekler" açıklamasını yapmıştı.

Öte yandan 12 Temmuz tarihinden bu yana çıkan çatışmalarda Azerbaycan, 13 asker ve 1 sivilin şehit olduğunu açıklamış, Ermenistan'ın ise 100'den fazla can kaybı olduğunu öne sürmüştü. - ERİVAN

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar Magazin
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar
Maske takmayanların kesinlikle okuması gereken haber! Aydın'da maske cezası yiyen şahsın 1 gün sonra korona testi pozitif çıktı Güncel
Maske takmayanların kesinlikle okuması gereken haber! Aydın'da maske cezası yiyen şahsın 1 gün sonra korona...
AK Partili ilçe başkanı, şehit mezarı ziyaretinde çekilen fotoğrafta CHP'li başkanın yüzünü buzladı Politika
AK Partili ilçe başkanı, şehit mezarı ziyaretinde çekilen fotoğrafta CHP'li başkanın yüzünü buzladı
Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım Magazin
Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım
Özel harekatçı olmak için dövmelerini sildirmeye giden gencin cildi çürümeye başladı Yaşam
Özel harekatçı olmak için dövmelerini sildirmeye giden gencin cildi çürümeye başladı
Darbedilerek yol kenarına atılan baygın kadını vatandaşlar buldu 3. Sayfa
Darbedilerek yol kenarına atılan baygın kadını vatandaşlar buldu
15 Temmuz gecesi 'Yönetime el koyduk' mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm
Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm
Bakan Süleyman Soylu, Van şehidinin gözyaşı döken eşini böyle teselli etti
Bakan Süleyman Soylu, Van şehidinin gözyaşı döken eşini böyle teselli etti
Meclis'te koronavirüs kabusu büyüyor! Vaka sayısı 37'ye çıktı, AK Partili isim yoğun bakımda
Meclis'te koronavirüs kabusu büyüyor! Vaka sayısı 37'ye çıktı, AK Partili isim yoğun bakımda
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı
Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir
Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir
Azeri milletvekili Ermenilerin hain planını deşifre etti: Azerbaycan ile Türkiye'yi birleştiren noktayı her an vurabilirler
Azeri milletvekili Ermenilerin hain planını deşifre etti: Azerbaycan ile Türkiye'yi birleştiren noktayı her an vurabilirler
5 yıldır kira ödemediği evden çıkarılırken polisleri tehdit etti
5 yıldır kira ödemediği evden çıkarılırken polisleri tehdit etti
CHP, emeklilere verilen bayram ikramiyesinin 1500 liraya çıkarılmasını teklif etti
CHP, emeklilere verilen bayram ikramiyesinin 1500 liraya çıkarılmasını teklif etti
Sağlık Bakanı Koca'dan havuz ve deniz uyarısı: Kalabalığa bağlı olarak riskli damlacık sayısı artar
Sağlık Bakanı Koca'dan havuz ve deniz uyarısı: Kalabalığa bağlı olarak riskli damlacık sayısı artar
Burdur'da karantinaya alınan asker sayısı 670'e yükseldi
Burdur'da karantinaya alınan asker sayısı 670'e yükseldi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kurban Bayramı için sokağa çıkma kısıtlaması gündemimizde yok
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kurban Bayramı için sokağa çıkma kısıtlaması gündemimizde yok
'15 Temmuz gecesi tehdit edildim' diyen müezzinin gazilik unvanı müracaatı reddedildi
"15 Temmuz gecesi tehdit edildim" diyen müezzinin gazilik unvanı müracaatı reddedildi
İBB Meclisi'nin bugünkü oturumunda AK Parti ile CHP'li üyeler arasında kavga çıktı
İBB Meclisi'nin bugünkü oturumunda AK Parti ile CHP'li üyeler arasında kavga çıktı
Didem Soydan'dan kız arkadaşıyla güneşlendiği fotoğrafa ilginç not: Mutlu eş, mutlu hayat
Didem Soydan'dan kız arkadaşıyla güneşlendiği fotoğrafa ilginç not: Mutlu eş, mutlu hayat
Freni patlayan yolcu otobüsü dehşet saçtı: 8 yaralı
Freni patlayan yolcu otobüsü dehşet saçtı: 8 yaralı
Hande Erçel-Murat Dalkılıç ayrılığından sonra Merve Boluğur'dan manidar sözler
Hande Erçel-Murat Dalkılıç ayrılığından sonra Merve Boluğur'dan manidar sözler
Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi
Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi
Genelev kraliçesi Matild Manukyan'ın saymakla bitmeyen mirasında mahkemeye yeni başvuru
Genelev kraliçesi Matild Manukyan'ın saymakla bitmeyen mirasında mahkemeye yeni başvuru
Eski Galatasaraylı Wesley Sneijder, futbola geri dönmeyi düşünüyor
Eski Galatasaraylı Wesley Sneijder, futbola geri dönmeyi düşünüyor
Sunucu Aslı Turanlı, 1650 TL'lik maske takıyor
Sunucu Aslı Turanlı, 1650 TL'lik maske takıyor
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Moussa Sow, Brezilya'da futbola geri dönebilir
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Moussa Sow, Brezilya'da futbola geri dönebilir
Tunceli'de yolcu midibüsü ile cip çarpıştı: 1 ölü, 17 yaralı
Tunceli'de yolcu midibüsü ile cip çarpıştı: 1 ölü, 17 yaralı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Baş Özgür Özel Erkan Akçay Fatih Sultan Adil Karaismailoğlu
Magazin Ece Erken Acun Ilıcalı Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor İrfan Buz Okan Buruk Fatih Terim Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Tbmm Türk Adana Ankara
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Ermenistan'dan Azerbaycan'a diyalog çağrısı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.7.2020 18:35:57. #1.14#
title