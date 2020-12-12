Son dakika haber... Ergani'de aracı yolda kalan vatandaşa polisten yardım
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Son dakika haber... Ergani'de aracı yolda kalan vatandaşa polisten yardım

12.12.2020 15:03 | Son Güncelleme: 12.12.2020 15:06
Son dakika haber... Ergani'de aracı yolda kalan vatandaşa polisten yardım

Son dakika gündem haberi: Ergani ilçesinde yolda aracı bozulan vatandaşın imdadına trafik polisleri yetişti.

Ergani ilçesinde yolda aracı bozulan vatandaşın imdadına trafik polisleri yetişti.

Ergani ilçesinde arıza yapan araç sürücüsüne İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli trafik polisleri yardım etti.

Trafik akışını kontrol etmek amacıyla görev yapan polisler, aracı uygun bir yere kadar iterek tıkanan yolun trafiğe açılmasını sağladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar

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