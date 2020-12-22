Son dakika haber... En fazla kazandıran BES fonları
22.12.2020 15:49 | Son Güncelleme: 22.12.2020 15:49
Gelen son dakika haberlerine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,18 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF", yüzde 0,97 ile "Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF" ve yüzde 0,91 ile "Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,18 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF", yüzde 0,97 ile "Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF" ve yüzde 0,91 ile "Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,052268
|1,18
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,050132
|0,97
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,052190
|0,91
|VEM Altın Katılım EYF
|0,053937
|0,85
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,047439
|0,84
|ZEM Altın Katılım EYF
|0,051763
|0,83
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,031111
|0,78
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,053660
|0,72
|HEM Altın Katılım EYF
|0,031461
|0,68
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,014492
|0,59
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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