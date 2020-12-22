Son dakika haber... En fazla kazandıran BES fonları

Gelen son dakika haberlerine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,18 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF", yüzde 0,97 ile "Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF" ve yüzde 0,91 ile "Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" oldu.