Son dakika haber... En fazla kazandıran BES fonları
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Son dakika haber... En fazla kazandıran BES fonları

22.12.2020 15:49 | Son Güncelleme: 22.12.2020 15:49
Son dakika haber... En fazla kazandıran BES fonları

Gelen son dakika haberlerine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,18 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF", yüzde 0,97 ile "Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF" ve yüzde 0,91 ile "Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,18 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF", yüzde 0,97 ile "Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF" ve yüzde 0,91 ile "Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0522681,18
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,0501320,97
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0521900,91
VEM Altın Katılım EYF0,0539370,85
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0474390,84
ZEM Altın Katılım EYF0,0517630,83
NN Hay. Em. Altın EYF0,0311110,78
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0536600,72
HEM Altın Katılım EYF0,0314610,68
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0144920,59
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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