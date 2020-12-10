Son dakika haber! Edremit AVM'de yanlış yangın alarmı paniğe neden oldu
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Son dakika haber! Edremit AVM'de yanlış yangın alarmı paniğe neden oldu

10.12.2020 23:20 | Son Güncelleme: 10.12.2020 23:24
Son dakika haber! Edremit AVM'de yanlış yangın alarmı paniğe neden oldu

Son dakika habere göre Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir AVM'de teknik arıza nedeniyle çalan yangın alarmı paniğe neden oldu.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir AVM'de teknik arıza nedeniyle çalan yangın alarmı paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye olay, Edremit- Akçay karayolu üzerinde bulunan bir AVM'de meydana geldi. Yangın alarmının çalması ile kapalı olan AVM'de görevliler panik yaşadı. Balıkesir Büyükşehir Edremit İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği olayda, alışveriş merkezinde yangın sensörlerinin teknik bir hata nedeniyle yanlışlıkla devreye girdiği öğrenildi. Gerekli kontrolleri yapan ekipler, ardından alış veriş merkezinden ayrıldı. - BALIKESİR

Son dakika haber! Edremit AVM'de yanlış yangın alarmı paniğe neden oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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