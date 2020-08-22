Son dakika haber: Edirne'de üzerine ağaç düşen kişi öldü
Gelen son dakika haberine göre Keşan ilçesinde üzerine ağaç düşen kişi hayatını kaybetti.
22.08.2020 18:17 | Son Güncelleme: 22.08.2020 18:26
Keşan ilçesinde üzerine ağaç düşen kişi hayatını kaybetti.
Kaletepe mevkisinde ormanlık alanda ağaç kesen R.Ö'nün (61) üzerine kestiği ağaç devrildi.
Ağacın altında kalan R.Ö. olay yerinde hayatını kaybetti.
R.Ö'nün cesedi Keşan Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.
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Kaynak: AA