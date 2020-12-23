Son dakika haber... Düğün salonu hırsızları tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber... Düğün salonu hırsızları tutuklandı

23.12.2020 11:25 | Son Güncelleme: 23.12.2020 11:29
Son dakika haber... Düğün salonu hırsızları tutuklandı

Son dakika habere göre Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Nar beldesinde bulunan bir düğün salonundan hırsızlık yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Nar beldesinde bulunan bir düğün salonundan hırsızlık yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Nar beldesi Aşağı Mahalle Yeşil Vadi Düğün Salonundan yaklaşık değeri 16 bin lira olan 1 adet televizyon, 1 adet nargile, 4 adet çaydanlık takımı, 1 adet matkap, 1 adet ütü, 4 adet hoparlör, 1 adet ses sistemi, 10 adet masa örtüsü, 3 adet robotik led sahne aydınlatması, 3 adet renkli sahne lambası, 1 adet panç kutusu, 1 adet 100 watlık projektörün çalınmasıyla ilgili yaptıkları çalışmada hırsızlık suçunu işledikleri tespit edilen A.S. ve C.D. çaldıkları eşyalar ile birlikte yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.S. ve C.D. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken çalınan eşyalar düğün salonu işletmecilerine teslim edildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Cahit Özkan İsmail Demir Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Berk Oktay Acun Ilıcalı Murat Dalkılıç İbrahim Büyükak
Spor Erol Bulut Ozan Tufan Ersun Yanal Fatih Terim Malcolm Thomas
Tüm Haberler Türk Göztepe İngiltere Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Düğün salonu hırsızları tutuklandı | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 11:38:36. #1.15#
title